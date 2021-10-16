МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Американские и швейцарские ученые смогли создать незаразные репликоны коронавируса. Это самореплицирующиеся РНК, которые идентичны вирусу, но не являются при этом заразными, говорится в статье специалистов в журнале Science.

Ученые, чтобы изучать действие такого заразного типа вируса, как SARS-CoV-2, вынуждены работать с соблюдением строгих протоколов в биобезопасных лабораториях. Упростить эту работу могут репликоны. Они копируют почти каждый аспект цикла жизни вируса. Как правило, их создают путем клонирования генома РНК в фрагменты ДНК в тестовых трубках, из которых впоследствии и получают синтетические РНК. Однако РНК коронавируса чрезвычайно длинная.

Поэтому, говорится в статье, группа исследователей из Бернского и Рокфеллеровского университетов под руководством нобелевского лауреата по физиологии или медицине 2020 года Чарльза Райса применили другой подход. Они фрагменты генома коронавируса "нанизывали" в маленьких фрагментах. Делалось это не не в тестовых трубках, а в пекарских дрожжах.

Получившийся геном вируса содержит всю необходимую информацию для репликации вируса, за исключением "инструкций" по сборке S-белка, который отвечает у вируса за возможность проникать и инфицировать клетки.

Но этот белок является главным объектом большого числа исследований коронавируса ученых во всем мире. Чтобы обойти его, специалисты экспрессировали S-белок параллельно с репликоном. Получившиеся у ученых частицы способны проникать в клетки, но в своей заражаемости ограничены одним циклом жизни вируса.

Авторы исследования надеются, что полученные репликоны помогут исследователям выяснить многие ранее неизвестные детали работы коронавируса. Также это открытие поможет испытывать эффективность препаратов против COVID-19. В частности, в одном из экспериментов испытали действие ремдесивира.

"Мы обнаружили, что он подавляет репликон в тех же концентрациях, что и настоящий вирус. Это показывает, что репликонная система может быть надежной альтернативой SARS-CoV-2 в испытании различных лекарств", — пояснила один из авторов исследования Инна Рикардо Лакс.