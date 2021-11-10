МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо укола решится в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", — сказал он в ответ на вопрос, способна ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет применяться в качестве дополениня к уколу.

Как сообщалось в октябре, что Минздрав России разрешил клинические исследования разработанной Центром Гамалеи назальной вакцины от COVID-19 — SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.

 