МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо укола решится в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", — сказал он в ответ на вопрос, способна ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет применяться в качестве дополениня к уколу.

Как сообщалось в октябре, что Минздрав России разрешил клинические исследования разработанной Центром Гамалеи назальной вакцины от COVID-19 — SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.