МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вопрос об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо укола решится в ходе клинических исследований, однозначного ответа пока нет, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этого клинического исследования, будет тот, который вы сейчас мне задали", — сказал он в ответ на вопрос, способна ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку или будет применяться в качестве дополениня к уколу.
Как сообщалось в октябре, что Минздрав России разрешил клинические исследования разработанной Центром Гамалеи назальной вакцины от COVID-19 — SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.
https://1prime.ru/sience/20211110/835168127.html
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