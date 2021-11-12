МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Создание уникального космического телескопа "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") обойдется России в 100 раз дешевле, чем потратили США на запланированный к запуску телескоп "Джеймс Уэбб", сообщила на заседании Совета РАН по космосу заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева.

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"Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", — подчеркнула замдиректора.

Как свидетельствуют открытые данные, только НАСА потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов. При этом в финансировании проекта также приняли участие европейские и канадские партнеры.

По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить — ред.) еще 15 миллиардов", — сказала Лихачева.

По ее словам, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.

Вместе с тем, по словам и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергея Лихачева, "Миллиметрон" стоит в долларовом эквиваленте — как "пара лепестков "Джеймса Уэбба", при том что у американского телескопа насчитывается 18 "лепестков" (зеркал).

Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") оснащена 10-метровым космическим телескопом. Ученые рассчитывают с ее помощью получить сведения о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.