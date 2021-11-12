МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Создание уникального космического телескопа "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") обойдется России в 100 раз дешевле, чем потратили США на запланированный к запуску телескоп "Джеймс Уэбб", сообщила на заседании Совета РАН по космосу заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева. Правительство выделит 6,5 миллиарда рублей на космос

"Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", — подчеркнула замдиректора.

Как свидетельствуют открытые данные, только НАСА потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов. При этом в финансировании проекта также приняли участие европейские и канадские партнеры.

По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить — ред.) еще 15 миллиардов", — сказала Лихачева.

По ее словам, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.

Вместе с тем, по словам и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергея Лихачева, "Миллиметрон" стоит в долларовом эквиваленте — как "пара лепестков "Джеймса Уэбба", при том что у американского телескопа насчитывается 18 "лепестков" (зеркал).

Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") оснащена 10-метровым космическим телескопом. Ученые рассчитывают с ее помощью получить сведения о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.