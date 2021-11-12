Совет РАН: российский телескоп "Миллиметрон" стоит в 100 раз дешевле американского "Джеймса Уэбба"
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Создание уникального космического телескопа "Миллиметрон" (проект "Спектр-М") обойдется России в 100 раз дешевле, чем потратили США на запланированный к запуску телескоп "Джеймс Уэбб", сообщила на заседании Совета РАН по космосу заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева.
"Стоимость "Джейма Уэбба" действительно несопоставима. Разница в 100 раз", — подчеркнула замдиректора.
Как свидетельствуют открытые данные, только НАСА потратило на миссию "Джейм Уэбб" около 11 миллиардов долларов. При этом в финансировании проекта также приняли участие европейские и канадские партнеры.
По словам Лихачевой, расчетная стоимость российского телескопа составит около 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). "Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось (получить — ред.) еще 15 миллиардов", — сказала Лихачева.
По ее словам, до 2025 года на проект заложено выделение 3,3 миллиарда рублей.
Вместе с тем, по словам и.о. руководителя Астрокосмического центра ФИАН Сергея Лихачева, "Миллиметрон" стоит в долларовом эквиваленте — как "пара лепестков "Джеймса Уэбба", при том что у американского телескопа насчитывается 18 "лепестков" (зеркал).
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") оснащена 10-метровым космическим телескопом. Ученые рассчитывают с ее помощью получить сведения о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
https://1prime.ru/sience/20211112/835195438.html