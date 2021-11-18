МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора института, академика Александра Макарова. Производитель оценил мировой спрос на препарат от COVID "Арепливир"

Препарат разработан "на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", заявил академик.

Монокальные антитела, которые вырабатываются иммунными клетками, можно получить практически для любого природного антигена и использовать для его обнаружения или очистки.

К сегодняшнему дню эффективность препарата доказана путем лабораторных испытаний, в том числе на животных.

На совещании у президента Владимира Путина по развитию генетических технологий Макаров заявил, что подобранная в институте доза антител снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз. Этот показатель не уступает результатам использования известного американского препарата "Регенерон".