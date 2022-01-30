МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Те, кто прошел ревакцинацию от коронавируска "Спутником Лайт", получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил в эфире "России 1" глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Семьдесят пять процентов вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имели вируснейтрализующие антитела", — рассказал эпидемиолог.

Напомним, что помимо первой вакцины "Спутник V" центр Гамалеи ранее разработал облегченную версию этого препарата. Это однокомпонентный "Спутник Лайт" для ревакцинации.

Как стало известно в ходе совместного исследования российских ученых и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), препарат "Спутник Лайт" при использовании в качестве бустера значительно повышает вируснейтрализующую активность против омикрон-штамма. У привившихся проявляется уровень, сопоставимый с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма коронавируса.