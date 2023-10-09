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Правительство выделит средства на развитие космической отрасли
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Правительство России дополнительно выделит в этом году более двух миллиардов рублей на развитие научно-исследовательской и конструкторской работы в интересах космической отрасли,... ПРАЙМ, 09.10.2023
наука, технологии, новости, россия, михаил мишустин, космическая отрасль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит в этом году более двух миллиардов рублей на развитие научно-исследовательской и конструкторской работы в интересах космической отрасли, сказал в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы правительство дополнительно выделит около 4 миллиардов рублей, из этой суммы более 2 миллиардов рублей пойдет на изыскания в интересах космической отрасли…", — сказал он на совещании с вице-премьерам. Мишустин уточнил, что прежде всего речь идет о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения.
Другая часть выделенных средств, как заявил Мишустина, будет инвестирована в развитие технологий накопления электроэнергии.