МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит в этом году более двух миллиардов рублей на развитие научно-исследовательской и конструкторской работы в интересах космической отрасли, сказал в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство дополнительно профинансирует ИИ-индустрию

"В текущем году на приоритетные научно-исследовательские и конструкторские работы правительство дополнительно выделит около 4 миллиардов рублей, из этой суммы более 2 миллиардов рублей пойдет на изыскания в интересах космической отрасли…", — сказал он на совещании с вице-премьерам. Мишустин уточнил, что прежде всего речь идет о создании спутников для дистанционного зондирования земли сверхвысокого разрешения.

Другая часть выделенных средств, как заявил Мишустина, будет инвестирована в развитие технологий накопления электроэнергии.