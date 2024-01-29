ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров, заявило правительство Тибетского автономного района.

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Отмечается, что данный вид находится под угрозой исчезновения.

Научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй рассказал, что ученые собрали ушную ткань двух видов коров, затем создали в лаборатории линии фиблобластеров, после чего с помощью технологии переноса ядер соматических клеток получили эмбрионы клонов.

"Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров", — добавил Юй Давэй.

Клонирование в биологии — это появление естественным или искусственным путем нескольких генетически идентичных живых организмов. Термин в том же смысле нередко применяют по отношению к одноклеточным организмам и клеткам многоклеточных организмов.

Ученые-эмбриологи начали проводить эксперименты по клонированию с середины прошлого века. Например, в 1940-х годах советский ученый Георгий Викторович Лопашов проводил эксперименты по переносу клеточных ядер в энуклеированную (лишенную ядра) яйцеклетку земноводных. Одним из самых известных стал эксперимент 1997 года — тогда шотландские ученые Йэн Уилмат и Кейт Кэмпбелл клонировали овцу с использованием соматической клетки.