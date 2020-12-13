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Вирусолог объяснил, почему не стоит доверять экспресс-тестам на COVID
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Покупать экспресс-тесты на COVID-19 в интернете не стоит. Об этом заявил в интервью радиостанции “Говорит Москва” директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий... ПРАЙМ, 13.12.2020
экспресс-тест, пандемия, covid-19, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Покупать экспресс-тесты на COVID-19 в интернете не стоит. Об этом заявил в интервью радиостанции “Говорит Москва” директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Он объяснил, что “экспресс-тесты имеют опосредованные значения, они очень часто дают ложноотрицательные или ложноположительные результаты и не могут считаться надёжными. Без ПЦР-диагностики получается неправомочная диагностика. В идеале нужно сдавать ПЦР плюс тест на антитела”.
Помимо этого, вирусолог добавил, что если гражданин купит подобный экспресс-тест в интернете и попробует предъявить результаты в гостинице, то ему могут отказать в заселении. “Экспресс-тесты не являются ПЦР-диагностикой. По сути это как лакмусовая диагностика, определение антигенов. Если предъявить эти результаты, этого будет недостаточно для освидетельствования”, — подвел итог Викулов.