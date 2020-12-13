МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Кетогенная диета может значительно снизить риски заболеть COVID-19, а в случае инфицирования защитит от его тяжелой формы. Эта информация была опубликована в издании Translational Medicine. Эпидемиолог назвала распространенные последствия коронавируса

Ученые заявили, что уберечься от коронавирусной инфекции поможет повседневный рацион, богатый питательными веществами. Однако продуктов, которые излечивают или предотвращают коронавирус, не существует, хотя есть такие, которые будут способствовать улучшению функционирования организма, повышая его шансы на удачную борьбу с патогенами. Особенностью кетогенного питания является низкоуглеводный рацион, помогающий не только снизить вес, но и контролировать холестерин и сахар в крови.

Ученые отметили, что использование кето-диеты помогает увеличить уровень кетоновых тел в плазме, корректирующих гены, которые осуществляют контроль и регулируют уровни окислительного стресса. В частности, в их исследовании сообщается, что долгое использование кетогенной диеты помогает сделать организм невосприимчивым к разным типам вирусам. Иммунные клетки начинают активно работать за счет увеличения производительности слизи в организме, успешно подавляя грипп. Эксперт назвал опаснейших распространителей коронавируса в России

Специалистами было также доказано, что люди после 60 лет и те, чей иммунитет ослаблен, подвержены высокому риску тяжелого течения болезни и смерти. Ученые свидетельствуют, что питание с низким содержанием углеводов приносит пользу людям с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

Хотя действие кето-диеты на COVID-19 изучено не до конца, эксперты полагают, что некоторые продукты снижают риск инфицирования. Они помогают бороться с ожирением, гипертонией и высоким уровнем сахара в крови, а всеми известно, что такие состояния усугубляют вызываемую вирусом болезнь.