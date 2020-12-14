МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, открывается с понедельника в Москве. Мишустин заявил о мировом лидерстве России по вакцинации от COVID

Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персонал, администраторам.

КТО СЕЙЧАС МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столицу поступит новая партия вакцины, поэтому с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.

Теперь вакцинироваться могут работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

Как сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет. По ее словам, сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, поэтому можно вести обычный здоровый образ жизни. AstraZeneca планирует сотрудничество с разработчиками "Спутник V"

Также специалист обращает внимание, что здоровый сон – 7-8 часов – это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Доктор не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением.

КАК ПРИВИТЬСЯ

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

После москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ

Как заявил Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.

Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.

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