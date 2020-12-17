ВАШИНГТОН, 17 дек — ПРАЙМ. Соцсеть Twitter заявила в среду, что будет впредь удалять ложную информацию, касающуюся вакцин от коронавируса. ВОЗ встретилась с Facebook, Amazon и Google и обсудила дезинформацию о коронавирусе

В настоящее время удаляются твиты, где, с точки зрения соцсети, есть дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.

Уточняется, что со следующей недели будут удаляться твиты, включающие утверждения, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением". Также удалению будут подлежать "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "ложные заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны".

В начале 2021 года компания станет отмечать твиты, которые "продвигают необоснованные слухи, спорные заявления или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах".