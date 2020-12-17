МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, проведет ежегодную пресс-конференцию.

В новых условиях "ковидного" года она пройдет с рядом изменений. В частности, размещение журналистов будет происходить в соответствии с санитарными требованиями: шахматная рассадка, маски и перчатки.

Путин будет во время пресс-конференции находиться в резиденции в Ново-Огарево. Представителей прессы разместят в нескольких пресс-центрах. В зал Центра международной торговли, где каждый год до текущего 2020 собирались более полутора тысяч человек, в этот раз смогут попасть только 247 журналистов.

Участников разделят на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли будут находиться журналисты иностранных и федеральных российских СМИ. В регионах будут свои площадки.

Пресс-конференция президента в этом году пройдет с элементами "прямой линии", которая не состоялась из-за пандемии коронавируса. Вопросы Путину через мобильное приложение могли отправить все желающие.