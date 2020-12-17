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Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
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Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, проведет ежегодную пресс-конференцию. В новых условиях "ковидного" года она пройдет с рядом изменений. В частности,... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, владимир путин, новости, экономика, здоровье, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг, 17 декабря, проведет ежегодную пресс-конференцию.
В новых условиях "ковидного" года она пройдет с рядом изменений. В частности, размещение журналистов будет происходить в соответствии с санитарными требованиями: шахматная рассадка, маски и перчатки.
Путин будет во время пресс-конференции находиться в резиденции в Ново-Огарево. Представителей прессы разместят в нескольких пресс-центрах. В зал Центра международной торговли, где каждый год до текущего 2020 собирались более полутора тысяч человек, в этот раз смогут попасть только 247 журналистов.
Участников разделят на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли будут находиться журналисты иностранных и федеральных российских СМИ. В регионах будут свои площадки.
Пресс-конференция президента в этом году пройдет с элементами "прямой линии", которая не состоялась из-за пандемии коронавируса. Вопросы Путину через мобильное приложение могли отправить все желающие.