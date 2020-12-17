МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 214, до 2 762 668, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 214 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 239 (18,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 762 668 случаев заболевания, темп прироста 1%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6711, 2. Санкт-Петербург — 3763, 3. Московская область — 1471", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве (0,5%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва (0,5%), 2. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл (0,6%)", — говорится в сообщении.

Темп прироста 0,7% зафиксирован в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.

За сутки в России выписаны 26 440 человек после COVID-19, за все время — 2 202 540,

За сутки в России подтверждены 587 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 49 151. В Санкт-Петербурге умерли 79 человек, в Москве — 76, в Подмосковье — 35.