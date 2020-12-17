МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Проблемы с онлайн-образованием есть, в 2021 году все школы в России должны получить скоростной интернет, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Путин призвал пересмотреть зарплаты учителей

"Что касается школ, у меня много разных записок по технологической готовности к этой системе… Но, конечно, проблемы есть. Это касается "железа" так называемого. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, есть сложности с подключением к интернету, даже к телефонам. Что мы собираемся делать: в 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету", — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас часть школ уже оборудована.

При этом, по мнению главы РФ, онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем.

"Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет", — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что онлайн-образование в России — это не навсегда.

"Это востребовано, это стало частью нашей жизни. И не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно. Это не на всю жизнь, не навсегда массовое онлайн-образование", — сказал Путин.