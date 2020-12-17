МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но, вместе с тем, отметил, что преподавателям меньше не заплатишь. Путин считает, что в России есть проблемы с онлайн-образованием

"Есть еще один аспект, он очень чувствительный, я знаю, что и студенты на это обращают внимание, в некоторых случаях даже в суд обращаются: мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у вас там качество падает и так далее. Я понимаю, что они имеют в виду, я как бы в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона этой медали: преподаватель, профессор, доцент читает лекции Х часов, он что офлайн читает, что онлайн — все равно читает — за что ему меньше платить?" — отметил Путин в ходе пресс-конференции.

Президент отметил, что в структуре расходов вузов до 70% приходится на выплату заработной платы.