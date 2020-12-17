2020-12-17T14:07:38+03:00
2020-12-17T14:07:38+03:00
2020-12-17T14:07:38+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201217/832610809.html
Путин назвал "чувствительной" проблему платы за дистанционное обучение
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но, вместе с тем, отметил, что преподавателям меньше не заплатишь... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
https://1prime.ru/images/83260/92/832609244.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/92/832609244.jpg
https://1prime.ru/images/83260/92/832609243.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/92/832609243.jpg
https://1prime.ru/images/83260/92/832609231.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/92/832609231.jpg
https://1prime.ru/society/20201217/832610229.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но, вместе с тем, отметил, что преподавателям меньше не заплатишь.
"Есть еще один аспект, он очень чувствительный, я знаю, что и студенты на это обращают внимание, в некоторых случаях даже в суд обращаются: мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у вас там качество падает и так далее. Я понимаю, что они имеют в виду, я как бы в известной степени разделяю их отношение к этому вопросу. Но есть и другая сторона этой медали: преподаватель, профессор, доцент читает лекции Х часов, он что офлайн читает, что онлайн — все равно читает — за что ему меньше платить?" — отметил Путин в ходе пресс-конференции.
Президент отметил, что в структуре расходов вузов до 70% приходится на выплату заработной платы.