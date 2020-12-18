МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 552, до 2 791 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Роспотребнадзор перечислил безопасные в пандемию страны

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5132 (18,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 791 220 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 1%.Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6 937, Санкт-Петербурге — 3 757, Подмосковье — 1 485.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6 937, 2. Санкт-Петербург — 3 757, 3. Московская область — 1 485", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в России отмечен в Ненецком автономном округе — 0,5%, сообщили журналистам.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0,5%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл — 0,6%", — говорится в сообщении.

Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Дагестане, Краснодарском крае.

За сутки в России выписаны 26 093 человека, за все время — 2 228 633, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека… За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 228 633", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 5 821 человек, в Санкт-Петербурге — 3 050, в Подмосковье — 1 109.

За сутки в России подтверждены 611 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 49 762, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев… За весь период по России умерло 49 762 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге — 84 смерти, в Москве — 72, в Подмосковье — 34.