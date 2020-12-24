МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Риск заражения коронавирусом во время поездки в поездах составляет менее 1%, сообщается в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC).

МСЖД — международная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании для совместного решения задач в области развития железнодорожного транспорта. В частности, в организацию входят и РЖД. Союз опубликовал на сайте материалы, касающиеся коронавируса и поездов.

"Основываясь на научных данных … при соблюдении рекомендованных правил, таких как ношение маски, риск передачи COVID-19 в поездах составляет менее 1%", — говорится в материалах UIC.

Корпоративная газета РЖД "Гудок" пишет, что исследование сделано целевой группой организации по требованию членов союза. Представитель целевой группы союза по по борьбе и профилактике COVID-19 Ванесса Перез сообщила изданию, что исследование проводилось для изучения научных данных в отношении рисков заражения людей коронавирусом при поездках на железнодорожном транспорте. По ее словам, результаты исследования показывали, что риск заражения COVID-19 во время поездок в поезде составляет менее 1% благодаря действующим противоэпидемиологическим мерам, предпринимаемым на транспорте. Скоростной поезд "Стриж" отправился в первый рейс из Петербурга в Самару

"Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток. Нам необходимо восстановить доверие общественности к поездам и обеспечить, чтобы клиенты знали, что риск передачи инфекции в поездах очень мал", — пояснила она газете.

Холдинг РЖД, в частности, сообщал о целом наборе противоэпидемических мер в поездах дальнего следования для обеспечения безопасности пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Во всех поездах есть бесконтактные термометры для измерения температуры пассажиров в пути следования. Холдинг также настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки.