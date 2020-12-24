МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes назвал 50 предпринимателей из сферы здравоохранения, заработавших миллиарды на фоне пандемии коронавируса. Большинство из них живут в Китае, откуда пандемия распространилась по миру. Маск опустился на третье место среди миллиардеров Forbes

Попавшие в список Forbes бизнесмены заработали состояние благодаря росту акций компаний, разрабатывающих вакцины и занимающихся поставками медицинского оборудования. Среди новых миллиардеров гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech Угур Шахин. Возглавляемая им компания вместе с американской Pfizer разработала эффективную вакцину от вируса. Благодаря этому с начала года акции компании взлетели на 160%, а состояние самого Шахина увеличилось на 17%, до 4,2 миллиарда долларов.

В рейтинг Forbes также вошел глава американской компании Moderna Стефан Бансель, которая также разработала эффективную вакцину. С начала года стоимость бумаг компании выросла более чем на 550%. Состояние Банселя составило 4,1 миллиарда долларов, несмотря на то, что в марте 2020 года он снизил долю в компании с 9 до 6%. Кроме того, издание включило в список бывшую жену председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products Ду Вэйминя Юань Липин. Организация входит в число ведущих производителей вакцин в Китае. После развода женщина получила 24% компании, акции которой подорожали почти вдвое. Состояние Юань составило 4,1 миллиарда долларов.

В число тех предпринимателей, которые разбогатели на COVID-19, также вошли глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, Ху Кун; глава канадской AbCellera Карл Хансен — компания использует искусственный интеллект и технологии машинного обучения для поиска наиболее перспективных методов лечения болезней с использованием антител.

Помимо этого, в список вошли сооснователь Moderna Тимоти Спрингер и глава итальянской компании Stevanato (один из главных производителей стеклянных флаконов в мире) Серджио Стеванато. Предположительно, именно Stevanato будет поставлять тару для более чем для 40 вакцин от коронавируса.