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Назван ожидаемый срок регистрации вакцины "Спутник V" в ОАЭ и Индии
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в январе будет зарегистрирована в ОАЭ, Индии и других странах, заявил глава фонда Кирилл... ПРАЙМ, 24.12.2020
россия, экспорт, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в январе будет зарегистрирована в ОАЭ, Индии и других странах, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем в следующем месяце, например, регистрацию и в ОАЭ, и в Индии, и во многих других странах", — сказал он в ходе брифинга, посвященного поставке первой партии вакцины в Аргентину.
Аргентина в среду первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России.