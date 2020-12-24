МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" в январе будет зарегистрирована в ОАЭ, Индии и других странах, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Власти рассказали, когда появится порошковая форма вакцины "Спутник V"

"Мы ожидаем в следующем месяце, например, регистрацию и в ОАЭ, и в Индии, и во многих других странах", — сказал он в ходе брифинга, посвященного поставке первой партии вакцины в Аргентину.

Аргентина в среду первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории на основе результатов исследования вакцины в России.