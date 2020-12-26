ВЕНА, 26 дек — ПРАЙМ. Третий за год жесткий карантин из-за пандемии коронавируса начался в Австрии в субботу.

Изначально власти республики, в отличие от многих европейских соседей, не собирались ужесточать ограничения на рождественские и новогодние праздники, но в конечном итоге приняли решение о самых жестких мерах сразу после католического Рождества.

ЧТО-ТО РАБОТАЕТ?

Жесткий локдаун в Австрии означает, что закрывается практически все, кроме продуктовых магазинов и супермаркетов, аптек, почтовых и банковских отделений, а также салонов сотовой связи. Все предприятия по возможности переводят сотрудников на удаленную работу. Очередной локдаун отправит Австрию на "экономическое кладбище"

Открыты булочные, но работают лишь на вынос. Гостиницы, театры, кафе и рестораны (возможна доставка) закрылись еще 3 ноября, как и фитнес-центры и прочие спортивные и танцевальные секции. Открывшиеся лишь 7 декабря музеи снова закрываются.

Прекращают работу парикмахерские, салоны красоты, ногтевой сервис, иными словами, все предприятия сферы обслуживания, предусматривающие близкий контакт с клиентом, но там где, это не предусмотрено, работу разрешили продолжить.

Вновь круглосуточно действуют ограничения на нахождение в общественных местах. Выходить из дома разрешается по уважительным причинам — на работу или учебу, по срочным делам, в том числе в случае угрозы жизни или собственности, а также для помощи нуждающимся, для удовлетворения основных ежедневных потребностей и на прогулку или занятия спортом. Для 31 декабря никаких исключений не сделали.

КАК ДОЛГО?

В этот раз график завершения жестких ограничений плавающий: для тех, кто примет участие в массовом тестировании накануне и получит отрицательный результат, "заточение" закончится 18 января, а для остальных только неделю спустя — 24 января. Власти Москвы оценили вероятность локдауна

Дополнительный фактор, который должен стимулировать жителей Австрии прийти на тестирование, заключается в том, что его бесковидным участникам с 18 января в полном объеме будут доступны все забытые "блага цивилизации".

"Все, кто готов принять участие в тестировании в эти выходные или днями ранее, смогут с 18 января снова пользоваться сферами торговли, культуры, общественного питания, туризма и сферой услуг, предусматривающей близкий контакт с кожей клиента (парикмахерские, салоны красоты — ред.). Для тех, кто не готов проходить тестирование, локдаун будет действовать до 24 января", — сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Здесь сразу два нововведения. Во-первых, выход из предыдущих жестких локдаунов всегда проходил плавно, все открывали с определенным интервалом, а в этот раз хотят открыть сразу все. Во-вторых, пойти куда угодно можно лишь с отрицательным тестом на коронавирус, что раньше не практиковалось.

Как обещал австрийский канцлер, к концу локдауна по всей стране создадут инфраструктуру для бесплатного массового тестирования на коронавирус. В Германии начинается самый жесткий локдаун в истории

А КАК ЖЕ ЛЫЖИ?

С 24 декабря в Австрии разрешили заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, то есть можно кататься на лыжах и коньках, при этом жесткий локдаун это разрешение не отменяет.

Конечно, действуют определенные правила. Согласно постановлению минздрава, горнолыжные подъемники будут работать, но необходимо носить маску FFP2 (детям с 6 до 14 лет — обычную медицинскую), в очереди на подъемник соблюдать дистанцию в 1 метр, сами кабинки должны быть заполнены лишь наполовину. На открытом воздухе достаточно носить обычную маску. Помимо общих для всех мер на федеральном уровне региональные власти могут устанавливать дополнительные правила.

Катки тоже будут работать. Так, например, посетители катка у венской ратуши перед выходом на лед будут получать электронный измеритель дистанции: если "попутчики" окажутся слишком близко, измеритель поднимает "тревогу", сообщил венский бургомистр Михаэль Людвиг.