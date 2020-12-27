МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 28 284 до 3 050 248, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава ВОЗ заявил о возможном появлении новых пандемий

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 28 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 240 (15,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 050 248 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,9%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6620, Санкт-Петербурге — 3761, Подмосковье — 1609.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 6620, 2. Санкт-Петербург — 3761, 3. Московская область — 1609", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания — в Еврейской автономной области — 16, Ненецком автономном округе — 6, Чукотском автономном округе — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0,2%, 2. Еврейская автономная область — 0,4%, 3. Республика Тыва — 0,5%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 24 390 человек после COVID-19, за все время — 2 450 829.

СМЕРТНОСТЬ

В РФ за сутки подтверждены 552 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 54 778, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 552 летальных случая… За весь период по России умерло 54 778 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге — 74, в Москве — 73, в Ростовской области — 22.