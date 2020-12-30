МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. По мнению россиян, самыми перспективными в 2021 году будут сферы IT (44%), медицины (37%) и строительства (30%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". Аналитики назвали среднее время поиска работы в России

Выяснилось, что 27% участников опроса считают, что в следующем году наиболее актуальными будут технологии искусственного интеллекта, а 22% уверены, что ведущая роль достанется энергетике и добывающей промышленности.

Помимо этого, 15% опрошенных назвали востребованной государственную службу, а 13% — образование и новые технологии обучения.

В перспективность предпринимательства и финансов верят всего 7% респондентов, и только 6% считают, что актуальными окажутся промышленность и биотехнологии. Также наименьшая доля опрошенных верит в перспективы таких сфер, как экология (4%), космос, туризм и дизайн (3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).

Напомним, что ранее опрос сервиса "Работа.ру" показал, что более 42% россиян уверены, что продавцы и кассиры окажутся самыми востребованными в праздничные дни. За курьеров проголосовали 36% респондентов, а востребованность медицинских работников в новогодние праздники отметили 34%опрошенных. Треть россиян посчитали, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% респондентов уверены, что популярность вырастет у аниматоров.