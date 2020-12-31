МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россияне перед Новым годом традиционно покупают шампанское, не собираясь отказывать себе в праздничном настроении, хотя на продажи алкогольной продукции в РФ уже начало влиять снижение доходов населения из-за сложного для экономики страны года, рассказали РИА Новости эксперты и потребители.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объем розничных продаж шампанских и тихих вин в РФ в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года снизился на 1,4% и 2,4%. В декабре продажи снова могут упасть — примерно на 5% по шампанскому и коньяку, на 4% — по вину, считает председатель союза Павел Шапкин.

Он говорит, что основная причина такой тенденции — снижение доходов населения, но на продажах шампанского перед Новым годом она никак не скажется. "Россияне перед праздником как покупали шампанское, так и будут его покупать: просто теперь кто-то предпочтет купить его по акции или возьмет что-то дешевле, а кто-то решит не изменять привычкам и выберет дорогой алкоголь", — считает эксперт. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

"Не думаю, что будут какие-то резкие изменения в спросе, хотя сейчас их все-таки еще сложно отследить. Но если снижение (продаж — ред.) и будет, то сказываются только материальные причины. Кто пил вино – будет пить вино, но покупать станет более дешевое", — предположил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева считает, что в торговых сетях на предновогодних распродажах можно найти доступные игристые вина стоимостью до 200 рублей, которые производятся экономичным методом Шарма — в больших ёмкостях. "По этой категории винодельни, отмеченные в "Винном гиде России", не наблюдают падения продаж. Напротив, у компаний с высокими рейтингами качества перед Новым годом отмечается дефицит игристых вин на складах. После вступления в силу нового законодательства, внимание торговли к винам из российского винограда существенно увеличилось", — заметила собеседник агентства.

В свою очередь, закрытие на Новый год ресторанов и отмена корпоративных мероприятий практически не повлияет на объем розничной продажи алкоголя: по словам Шапкина, предприятия общественного питания занимают в структуре розничных продаж примерно 1,5% по среднеценовому сегменту алкогольной продукции и до 7% в HoReCa. "В любом случае на корпоративах и в HoReCa выпивалось не так много вина. А основной объем покупали и покупают, например, для домашних встреч. Думаю, так будет и сейчас", — соглашается Попович.

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Покупатели московских магазинов, опрошенные РИА Новости, говорят, что их годовой доход действительно стал меньше, но они не собираются отказываться от шампанского на Новый год, предпочитая покупать алкоголь на праздничный стол не раньше, чем за неделю. Не собираются изменять своим привычкам и те, кто проводили праздник без игристого вина.

"Шампанское на Новый год буду покупать обязательно, без этого Новый год не Новый год", — говорит Анна; ей 23 года, она работает в банке.

Супруги Анастасия и Николай на несколько лет старше Анны, хотят купить бутылку дорогого импортного шампанского. "Мы работаем. Год сложный, доходы упали, а мы немного изменили свои предпочтения в пользу белого вина, так как считаем, что оно более здоровое. Пьем его нечасто, предпочитаем импортное, а шампанское можем выпить и просто так: это зависит от настроения", — рассказали они.

Дина Алексеевна, которой 60 лет, не меняет свои привычки, а шампанское покупает не только на Новый год, но и на другие праздники – например, день рождения. "Я не беру дорогое — в пределах 300-400 рублей, люблю итальянское и наше, крымское. А снижение доходов чувствуется, конечно", — сказала она.

Нина работала туристическим гидом, сейчас зарабатывает частными уроками: она говорит, что вынужденный простой отрасли в текущем году повлиял на ее доходы, но не на покупку алкоголя перед Новым годом — импортного вина средней ценовой категории. А если решать между качеством и низкой ценой, лучше выбрать отечественное сухое шампанское; сама она практически не пьет алкоголь в течение года.

Андрей, трейдер 49 лет, говорит, что шампанское в этом году у него на столе будет крымским, и считает, что сухое крымское стоимостью до 500 рублей ничем не хуже французского. Из импортных марок ему нравятся сухие красные тихие вина производства Испании, Франции, ЮАР, США, Чили и Португалии – но уже дороже 500 рублей.

Марина работает директором супермаркета. Ей около 60 лет. "Конечно, покупаем на Новый год шампанское, обычно за 5-7 дней", — сказала она, уточнив, что предпочитает игристые вина одного из крупных производителей Краснодарского края, в средней ценовой категории — до 500 рублей.

Некоторые привыкли обходиться на Новый год без шампанского. Например, супруги Шамиль и Татьяна рассказали, что пьют на Новый год вино или пиво, а мужчина предпенсионного возраста (не представился) посетовал, что вообще не покупает шампанское последние годы. "Его хорошо пить в компании, а я в одиночестве, мне лучше что-нибудь покрепче", — заметил он.

Не покупает игристое вино и 49-летний фрилансер Артем. "Не вижу в нем смысла. Шампанское, возможно, буду брать завтра, так как еду в гости", — сказал он, предположив, что выберет французское за 3-4,5 тысячи рублей. Он, как и трейдер Андрей, не ощутил, что доходы от его бизнеса в 2020 году стали ниже, но предпочитает импортный алкоголь, например, белое сухое шампанское и сухое красное тихое вино, производства ЮАР или Австралии. "Оно и недорогое бывает, и приличное при этом", — заметил он.

Ольга, менеджер в крупной компании, говорит, что специально спиртное не покупает, так как пьет мало и только дорогой алкоголь – подарки от клиентов или покупки в зонах Duty Free.

А Наталья, мать четверых детей, предпочитает отечественное шампанское и обязательно выпьет его под бой курантов. "Люблю пить шампанское, этот напиток — праздник! А перед боем курантов нальем в фужеры российское шампанское, это — вековая традиция", — сказала она РИА Новости.