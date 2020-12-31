МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Стало известно, что российские парламентарии будут есть в новогоднюю ночь. Причем некоторые из них даже поделились рецептами. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

У лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть традиция готовить картошку "по-зюгановски". "Нужно обжарить на свином сале лук, а затем добавить картофель, нарезанный круглыми пластинками и заранее подсоленный, и жарить до румяной корочки", — рассказал политик. Главный секрет блюда, чтобы сало и картошка были домашними.

Депутат Госудумы Виталий Милонов порекомендовал россиянам свой любимый рецепт маринованной рыбы. Для этого он смешивает соль из расчета 4 столовые ложки на килограмм филе форели, добавляет две столовые ложки сахара, лимон, 20 граммов укропа. Затем обмакивает рыбу в полученную массу и ставит в холодильник минимум на шесть часов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ежегодно к празднику запекает гуся. Причем каждый раз она готовит его с новой начинкой. Также в ее меню традиционные блюда, такие как студень, оливье и селедка под шубой.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что его семья отказалась от традиционных новогодних блюд, таких, как оливье, в пользу свежих овощей. Также он подчеркнул, что из алкоголя будет только шампанское, которое они будут пить под бой курантов. Подобный стол будет и у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Из-за рождественского поста он будет есть только постные блюда и овощи.

Напомним, что ранее диетолог, заведующий кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова посоветовала, как сделать новогодние блюда полезнее. Для этого заменить ингредиенты в оливье на более традиционные, вместо мясной нарезки сделать фруктовую тарелку, а пятикилограммовую индейку заменить на небольшую утку с яблоками. В Роспотребнадзоре призвали не оставлять заправленные салаты на всю ночь на новогоднем столе. Помимо этого, специалисты подчеркнули, что майонезная заправка ускоряет процессы размножения микробов.