МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Чтобы быстрее и эффективнее поправить свое самочувствие в первый день января после употребления алкогольных напитков, следует пить больше жидкости, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Шеф-повар назвал способ длительного хранения новогодних салатов

"Сколько бы диетологи не рассуждали, лучше всего восстанавливает самочувствие и дает пользу чистая вода. Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ", — отметил он.

Далее Бобровский упомянул минеральную воду. "Берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами. Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника. То есть с помощью этих напитков можно организм обеспечить водорастворимыми витаминами и минералами", – рассказал диетолог.

Для того, чтобы взбодриться, подходит классический кофеин – кофе либо чай, но в умеренных количествах. Хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты.

А традиционный рассол, по мнению Бобровского, с утра пить не стоит. "Рассол – это не тот напиток, который будет вам помогать, от него тоже стоит отказаться", — подчеркнул он.

Диетолог перечислил и другие напитки, от которых лучше воздержаться, чтобы не сделать себе хуже после избыточного поглощения пищи и спиртного.

"Самые нехорошие утренние напитки – это тонизирующие напитки. Вроде бы состав у них растительный, но все-таки из-за особенностей влияния на организм я бы утром тоники категорически не рекомендовал", — отметил врач.

"Традиция, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного, тоже не средство для помощи, это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии", – добавил Бобровский.

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