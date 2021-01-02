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Россияне назвали востребованные в праздники профессии
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В новогодние праздники самыми востребованными профессиями станут продавцы и кассиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом "Работа.ру", сообщает... ПРАЙМ, 02.01.2021
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В новогодние праздники самыми востребованными профессиями станут продавцы и кассиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом "Работа.ру", сообщает REGNUM. Такого мнения придерживаются свыше 42% участников опроса.
Более трети (36%) респондентов считают, что в новогодние каникулы популярной окажется профессия курьера, так как востребованность услуг доставки существенно возрастёт. 34% участников опроса отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников.
Треть респондентов предположила, что в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% опрошенных отметили, что популярность вырастет у аниматоров.
Также среди востребованных в новогодние праздники профессий респонденты назвали парикмахера, повара и кондитера, а также официанта и уборщика.