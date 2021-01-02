МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В новогодние праздники самыми востребованными профессиями станут продавцы и кассиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом "Работа.ру", сообщает REGNUM. Такого мнения придерживаются свыше 42% участников опроса. Названы ненужные в будущем профессии

Более трети (36%) респондентов считают, что в новогодние каникулы популярной окажется профессия курьера, так как востребованность услуг доставки существенно возрастёт. 34% участников опроса отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников.

Треть респондентов предположила, что в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% опрошенных отметили, что популярность вырастет у аниматоров.

Также среди востребованных в новогодние праздники профессий респонденты назвали парикмахера, повара и кондитера, а также официанта и уборщика.