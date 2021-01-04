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Путин утвердил порядок действий при заносе в Россию инфекций
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Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний,... ПРАЙМ, 04.01.2021
коронавирус, россия, путин, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", — говорится в указе.
Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний.
Указ вступает в силу со дня подписания.