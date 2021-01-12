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Первый случай заражения горилл коронавирусом зафиксирован в США
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Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. "Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный... ПРАЙМ, 12.01.2021
животные, сша, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.
"Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду 6 января две гориллы начали кашлять… в понедельник 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", — говорится в сообщении на сайте сафари-парка.
Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.
Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы, а в США заражались снежные барсы.
Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.