МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом. Эксперт назвала единственный способ победить коронавирус

"Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду 6 января две гориллы начали кашлять… в понедельник 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", — говорится в сообщении на сайте сафари-парка.

Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.

Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы, а в США заражались снежные барсы.

Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.