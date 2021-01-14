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Роспотребнадзор подготовит механизм работы по предупреждению инфекций
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в... ПРАЙМ, 14.01.2021
правительство, россия, роспотребнадзор, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в РФ, сообщила пресс-служба правительства.
"(Роспотребнадзору – ред.)… обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовку и внесение в правительство РФ в установленном порядке проекта решения правительства РФ об утверждении единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ и распространением на территории РФ опасных инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.