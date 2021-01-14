МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в РФ, сообщила пресс-служба правительства. Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

"(Роспотребнадзору – ред.)… обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовку и внесение в правительство РФ в установленном порядке проекта решения правительства РФ об утверждении единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ и распространением на территории РФ опасных инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.