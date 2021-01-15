МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чтобы продлить отпуск в два раза, россияне должны уметь грамотно распределить отпускные дни. Об этом написала "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз туристического сервиса OneTwoTrip.

Так, путешественникам дали рекомендации особым методом распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам, а именно 21 днем без учета новогоднего периода. Аналитики объяснили, что если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним смежные выходные, то каникулы продлятся 45 дней.

Соответственно, к трем февральским выходным, с 21-го по 23-е, следует добавить будни с 24-го по 26-е — так получится восемь дней отдыха.

В марте праздники, с 6-го по 8-е, можно продлить до девяти дней, взяв отпуск с 9-го по 12-е, а в мае организовать каникулы на 10 дней, оформив отпуск на четыре дня, с 4-го по 7-е, между официальными выходными.

Наконец, в июне путешествие можно запланировать на девять дней, если добавить ко Дню России дополнительные нерабочие с 15-го по 18-е, а в ноябре — также на девять дней, взяв отпуск с 1-го по 3-е, которые дополнят официально свободные 4-7 ноября.

Руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова подчеркнула, что "дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами даты, когда высокий спрос провоцирует повышение цен".