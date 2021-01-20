МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Три человека погибли, еще один пропал без вести в результате взрыва бытового газа в доме в центре Мадрида, сообщил представитель испанского правительства в сообществе Мадрид Хосе Мануэль Франко. В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в среду в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых.

"Подтверждается, что это был взрыв газа", — сообщил он в интервью телеканалу 24 Horas. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла. "Данные, которыми мы располагаем – есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", — пояснил он.

Одна из погибших — женщина, которая шла по улице, еще двое находились в здании.

Франко также добавил, что после разбора завалов число погибших может возрасти.

В результате взрыва пострадали, по последней официальной информации, восемь человек, один находится в тяжелом состоянии.

В ближайшее время пожарные собираются зайти в здание. В нем в настоящее время продолжает выгорать газ.