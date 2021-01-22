МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. С ложью в вакансиях работодателей сталкивались большинство россиян (80%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса "Работа.ру". Каждый второй россиянин готов променять офис на фриланс

Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55% россиян. Помимо этого, 37% опрошенных рассказали, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда.

Обман насчет графика работы, карьерных перспектив и оформления по трудовому кодексу (19, 17 и 13% соответственно) встречался чуть реже. Некоторые респонденты также рассказали, что были обмануты информацией о "дружеском коллективе", социальных пакетах, местом работы и командировками.

Опрос проводился в январе 2021 года, в нем приняли участие более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Также в опросе присутствовал вариант "другое", который выбрали 2% опрошенных. Респонденты чаще всего указывали, что им приходилось находить полностью фиктивные вакансии, где вся информация была ложной.

Согласно опросу, большинство узнавало о том, что информация, указанная в вакансии, была не верной, уже после трудоустройства (67%). 10% при трудоустройстве узнавали о работодателе у его бывших сотрудников.