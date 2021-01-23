МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Пациенты, у которых имеются проблемы с верхними отделами желудка, могут столкнуться с повышенным риском заражения коронавирусом, пишет журнал Gastroenterology со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Врач рассказала о повышении метеочувствительности после коронавируса

Ранее считалось, что заразиться коронавирусом, съев пищу, нельзя, так как содержащаяся в желудке кислотная среда нейтрализует вирус.

Тем не менее, есть уязвимая группа — люди, страдающие рефлюксной болезнью, при которой кислота может попадать обратно в пищевод и повреждать его слизистую оболочку. В этом случае поверхность внутренних стенок пищевода становится похожим на клетки кишечника — а у клеток кишечника имеются рецепторы, позволяющие связываться с SARS-CoV-2.

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