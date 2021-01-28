2021-01-28T15:30:00+03:00
2021-01-28T15:51:04+03:00
2021-01-28T15:30:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210128/832918013.html
Население России сократилось на полмиллиона человек
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, снизившись на полмиллиона по сравнению с 1 января 2020 года, следует из... ПРАЙМ, 28.01.2021
россия, население, новости, общество
https://1prime.ru/images/83291/81/832918137.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/81/832918137.jpg
https://1prime.ru/images/83291/81/832918136.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/81/832918136.jpg
https://1prime.ru/images/83291/81/832918124.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/81/832918124.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210128/832918267.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, снизившись на полмиллиона по сравнению с 1 января 2020 года, следует из предварительных данных Росстата.
На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек. Таким образом, численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек.
Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,3 миллиона человек, сельское — около 37 миллионов человек.