МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Численность населения России на 1 января 2021 года составила 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, снизившись на полмиллиона по сравнению с 1 января 2020 года, следует из предварительных данных Росстата. Численность безработных в России снизилась до 4,4 миллиона человек

На 1 января 2020 года показатель составлял 146 миллиона 748,6 тысячи человек. Таким образом, численность населения за минувший год снизилась на 510 тысяч человек.

Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,3 миллиона человек, сельское — около 37 миллионов человек.