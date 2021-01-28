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В Роспотребнадзоре рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
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Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Надежда, безусловно, есть. Эта надежда... ПРАЙМ, 28.01.2021
маски, коронавирус, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся", — сказала Попова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что уже в этом году можно будет отказаться от масок.
Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса."Сегодня он потихонечку уходит", — добавила Попова.
Антитела к коронавирусу в России есть у примерно 20-25% населения, также заявила она.
"Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу",- сказала Попова в эфире Первого канала.