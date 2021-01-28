МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

"Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся", — сказала Попова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что уже в этом году можно будет отказаться от масок.

Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса."Сегодня он потихонечку уходит", — добавила Попова.

Антитела к коронавирусу в России есть у примерно 20-25% населения, также заявила она.

"Сегодня порядка 20-25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу",- сказала Попова в эфире Первого канала.