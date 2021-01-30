МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний исследовали механизм действия SARS-CoV-2 на легкие человека в первые часы после заражения. Об этом пишет MedicalXpress. Врач рассказал, как вернуть обоняние и вкус после коронавируса

Исследование проводилось на искусственно выращенных клетках, по строению наиболее схожих с клетками легких человека. Оказалось, что патоген начинает поражать ткани всего через час после попадания в легкие.

"Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — рассказала одна из авторов исследования. По её словам, после попадания в дыхательный орган SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.

Как полагают ученые, их работа может быть полезной при создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией.