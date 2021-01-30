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Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие
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Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний исследовали механизм действия SARS-CoV-2 на легкие человека в первые часы после... ПРАЙМ, 30.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний исследовали механизм действия SARS-CoV-2 на легкие человека в первые часы после заражения. Об этом пишет MedicalXpress.
Исследование проводилось на искусственно выращенных клетках, по строению наиболее схожих с клетками легких человека. Оказалось, что патоген начинает поражать ткани всего через час после попадания в легкие.
"Самый поразительный аспект — то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", — рассказала одна из авторов исследования. По её словам, после попадания в дыхательный орган SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.
Как полагают ученые, их работа может быть полезной при создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с коронавирусной инфекцией.