МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих. В Греции призывают правительство закупать "Спутник V"

"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года", — сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона".