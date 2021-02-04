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Разработчик назвал сроки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"
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Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по... ПРАЙМ, 04.02.2021
коронавирус, вакцина, эпиваккорона, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.
"Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года", — сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона".