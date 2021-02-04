МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Центр "Вектор" несколько дней назад завершил исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на пожилых добровольцах, результаты положительные, заявила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих. Разработчик назвал сроки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь… Мы получили положительные результаты", — сказала Непомнящих в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она подчеркнула, что пожилые добровольцы легко переносили вакцину, у них не было сильных нежелательных реакций. "В большинстве своем люди жаловались или не жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции", — сказала Непомнящих.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.