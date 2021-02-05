МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 688, до 3 934 606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1851 (11,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве — 0,08%. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Выписаны 23 582 пациента после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 3 413 495 человек.

За сутки в России подтверждены 527 смертей с COVID-19, 71 из них — в Москве, за все время в стране умерли 75 732 человека с заболеванием.