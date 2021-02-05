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https://1prime.ru/society/20210205/832976545.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 688
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 688, до 3 934 606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 05.02.2021
коронавирус, россия, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 688, до 3 934 606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 688 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1851 (11,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве — 0,08%.
Выписаны 23 582 пациента после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 3 413 495 человек.
За сутки в России подтверждены 527 смертей с COVID-19, 71 из них — в Москве, за все время в стране умерли 75 732 человека с заболеванием.