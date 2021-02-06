МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Морозы в Москве могут загнать людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь может спровоцировать рост заболеваемости COVID, поэтому лучше оставаться дома, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Американские СМИ назвали "Спутник V" прорывом науки

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что Москву ждет долговременное и мощное арктическое вторжение, которое началось в пятницу, а на следующей неделе придут настоящие морозы, которых в городе не было 10 лет: ночью температура опустится до минус 30, днем до минус 21.

"Коронавирус передается от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении", — рассказал Малышев. Переболевшие коронавирусом назвали пять странных симптомов болезни

По его словам, вероятность того, что в сильные морозы люди будут гулять, мала, а на улице проще держать дистанцию. "Да, когда большая группа людей стоят на остановке, есть опасность того, что могут заражаться. И надо помнить о масках. Иногда на входе утром, когда люди едут на работу, и двери общие — бывает скученность, тут тоже есть опасность. Требуют надевать в метро маски, а надо и до метро на входе, видишь народ — надень маску", — добавил Малышев.

Врач отметил, что для снижения риска заболеть людям надо соблюдать все те правила, которые от них требуются, и по возможности оставаться дома.