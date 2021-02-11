МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фавипиравир остается приоритетным препаратом при лечении COVID при любом течении заболевания, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Инфекционист рассказал, когда можно будет отменить масочный режим

Ранее Минздрав РФ сократил до пяти число препаратов, возможных к применению при COVID-19 у взрослых. В список вошли Фавипиравир, Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Рекомбинантный ИФН α, Умифеновир.

"Именно фавипиравир остается приоритетной терапией, препаратом выбора и при легком течении, и при среднетяжелом течении COVID-19, и у пациентов с пневмонией, и у пациентов без пневмонии", — рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".