МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Прес-секретать президента РФ Дмитрий Песков предположил, что очный режим работы восстановится в течение нескольких месяцев, однако точно утверждать этого пока нельзя.
https://1prime.ru/society/20210216/833050416.html
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Прес-секретать президента РФ Дмитрий Песков предположил, что очный режим работы восстановится в течение нескольких месяцев, однако точно утверждать этого пока нельзя.
https://1prime.ru/society/20210216/833050416.html
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