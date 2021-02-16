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2021

https://1prime.ru/society/20210216/833050416.html

Кремль рассказал, когда можно будет вернуться к очному режиму работы

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Прес-секретать президента РФ Дмитрий Песков предположил, что очный режим работы восстановится в течение нескольких месяцев, однако точно утверждать этого пока нельзя. ПРАЙМ, 16.02.2021

пандемия, россия, новости, экономика, общество

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60