МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 828, до 4 112 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

Это наименьший показатель с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) —12 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (10,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 4 112 151 случай заболевания.

Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге выявили 1103 случая, в Подмосковье — 470.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — 4, Ненецком автономном округе — 2, Чукотском автономном округе — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,03%, 2. Магаданская область — 0,06%, 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область — 0,09%", — говорится в сообщении.

В РФ за сутки выписаны 17 919 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 642 582.

В частности, в Санкт-Петербурге — 2882, в Москве — 2243, в Подмосковье — 755.

За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, 59 из них в Москве, за все время умерли 81 446 человек

В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге — 37, в Подмосковье — 30.