МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 447 до 4 125 598, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространение коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 —13 447 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 494 (11,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577).

Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 3, Туве — 1.

Прирост в 0,2% отмечен в Хакасии, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Москве, Коми, Томской области, Амурской области, Дагестане, Псковской области, Кемеровской области, Алтае, Омской области.

За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время — 3 661 312. В частности, в Санкт-Петербурге — 3234, Москве — 2514, Подмосковье — 655.

За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, 55 — в Москве, за все время — 81 926.

В частности, в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 42, Подмосковье — 31.