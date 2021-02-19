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В ВОЗ дали совет по вакцинации от коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать первую и вторую дозы вакцины от коронавируса, произведенные одной и той же компанией, поскольку данных о... ПРАЙМ, 19.02.2021
вакцинация, коронавирус, вакцина, новости, здоровье, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЦЮРИХ, 19 фев – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать первую и вторую дозы вакцины от коронавируса, произведенные одной и той же компанией, поскольку данных о взаимозаменямости вакцин от COVID пока недостаточно, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
По ее словам, сейчас в некоторых странах проводятся клинические испытания, направленные на изучение взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, но на данный момент недостаточно данных для рекомендации подобного графика вакцинации.
«На данный момент рекомендация ВОЗ содержится в руководстве стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE). Мы сделали это для вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и в настоящее время SAGE изучает данные по другим вакцинам, которые находятся на стадии разработки. Поэтому нам нужно следовать тому, что содержится в этих рекомендациях, и пока рекомендуется принимать вторую дозу той же вакцины, что и первую дозу», — говорится в видеокомментарии Сваминатан, опубликованном ВОЗ в пятницу.