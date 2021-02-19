ЦЮРИХ, 19 фев – ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать первую и вторую дозы вакцины от коронавируса, произведенные одной и той же компанией, поскольку данных о взаимозаменямости вакцин от COVID пока недостаточно, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Создан точный и универсальный тест на коронавирус

По ее словам, сейчас в некоторых странах проводятся клинические испытания, направленные на изучение взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, но на данный момент недостаточно данных для рекомендации подобного графика вакцинации.

«На данный момент рекомендация ВОЗ содержится в руководстве стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE). Мы сделали это для вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и в настоящее время SAGE изучает данные по другим вакцинам, которые находятся на стадии разработки. Поэтому нам нужно следовать тому, что содержится в этих рекомендациях, и пока рекомендуется принимать вторую дозу той же вакцины, что и первую дозу», — говорится в видеокомментарии Сваминатан, опубликованном ВОЗ в пятницу.