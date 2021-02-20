МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Постановление об отмене условного осуждения Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу, вскоре его могут начать исполнять.

Сегодня Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет.

Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если и там судья сегодня вынесет Навальному приговор, то, согласно закону, его могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу о клевете. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб по делу о клевете не потребуется — уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия в апелляционных процессах по видеосвязи из колонии.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.

До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.