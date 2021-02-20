МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации "ЭпиВакКороной, заявил глава центра "Вектор" Ринат Максютов. Эксперт рассказал о преимуществах вакцины "ЭпиВакКорона"

"У них также выработался иммунитет, выработался у 94% добровольцев, но с учетом такого возраста, старше 60 лет, мы считаем, это высокий процент", — заявил он в эфире канала "Россия 24".

Глава центра "Вектор" Роспотребнадзора также уверен, что "ЭпиВакКорона" станет доступна россиянам старше 60 лет до конца февраля.

"В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины — ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота", — добавил он.

Максютов также считает, что вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, но практические исследования еще будут проведены.

"Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", — рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 24".

Практические исследования, как добавил глава "Вектора", будут проведены после получения вирусных изолятов.