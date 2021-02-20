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"Вектор" заявил о начале создания вакцины от птичьего гриппа H5N8
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Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8. "Столь... ПРАЙМ, 20.02.2021
вакцина, центр "вектор", птичий грипп, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8.
"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", — заявил Максютов в эфире "Первого канала.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А лабораторно подтвержден. Генетический материал данного гриппа был выделен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.