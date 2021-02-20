МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8. Врач назвал возможную причину новой пандемии

"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", — заявил Максютов в эфире "Первого канала.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А лабораторно подтвержден. Генетический материал данного гриппа был выделен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка.