ЛОНДОН, 22 фев – ПРАЙМ. Все ограничения в Англии, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации, объявил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса

"К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты", — сказал премьер, пообещав, что если все условия для снятия ограничений будут соблюдены, массовые спортивные мероприятия смогут пройти уже летом.

Первый этап снятия ограничений начнется 8 марта с открытия школ и разрешения на встречи под открытым небом с одним посторонним человеком.

С 29 марта, когда у школьников начнутся каникулы, вновь начнет действовать "правило шести": проводить время вместе на улице смогут шесть человек или две семьи. В этот же день откроются теннисные корты, гольф-клубы, будут разрешены занятия и другими видами спорта под открытым небом.

Двенадцатого апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.

Семнадцатого мая, возможно, смогут распахнуть свои двери пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, а семьям разрешат встречаться в помещении.

Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение программы вакцинации, наличие свидетельств того, что вакцинация влечет за собой сокращение числа госпитализаций и смертей среди вакцинированных, уровень распространения вируса не должен создавать риск роста числа госпитализаций, а новые штаммы COVID-19 не должны значительно повышать риск для населения.

Между этапами должно проходить не менее четырех недель, и перед каждым из них будет производиться оценка ситуации, так что озвученные даты означают самые ранние сроки, когда подобные смягчения могут произойти.