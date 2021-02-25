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Власти Москвы надеются к лету снять часть COVID-ограничений
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Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической... ПРАЙМ, 25.02.2021
пандемия, ограничительные меры, covid-19, москва, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", — сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий может вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.