МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Москвы надеются, что к лету удастся снять часть коронавирусных ограничений, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID

"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", — сообщил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий может вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.